9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が7日、都内で行われたライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』公開初日舞台あいさつに登壇。リョウガが今後の目標を明かした。【ソロカット】キュートな表情！ジャケット姿で登場したタクヤ今後の目標を問われたユーキは「『超特急 The Movie 夢の駅まで』っていうのをやってほしいです」と、早くも2作品目に意欲。タクヤから「やっぱ超特急だね！」と名