お笑いコンビ「ミキ」の亜生（37）が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新。タレント・フワちゃんがプロレスラーとして活動を再開する件について言及した。昨年8月から活動休止していたフワちゃんだが、同日女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場。「プロレス一択」での活動再開を宣言した。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは22年10月にスターダムでプロレスデビュー