岐阜県土岐市の山志製陶所。こちらでは新たな総理が誕生するたびに、デザインを更新した歴代総理の似顔絵湯のみを作ってきました。 【写真を見る】高市総理の“湯のみ”どんなデザインに？"歴代総理の似顔絵湯のみ"出荷開始 注文はすでに2万個｢『人気』と『任期』を兼ねた総理になってほしい｣ （松本道弥アナウンサー）「高市さんの湯のみ、完成しましたか?」（山志製陶所･加藤貴仁専務）「こちらになります」（松本道弥ア