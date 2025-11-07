7日、山形県の温泉旅館にクマが居座り建物が荒らされる被害がありました。今、住宅街など「人の生活圏」でのクマの出没が増えています。コンビニエンスストア各社も対策を打ち出しています。■棚は完全に引き出され、床には食材が散乱…“空腹”だったのか、厨房はひどい荒れよう。滑川温泉「福島屋」笹木和夫社長（76）「これが全部、開いていたんですよ」──ピーピー鳴ってるのは？滑川温泉「福島屋」笹木和夫社長（76）「そっ