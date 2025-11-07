鈴木貴子氏「捜査官は家の居間で腕枕をしてテレビを見ていた」「中学生の私が使っていた英会話学習のテープも持っていこうとした」。自民党の鈴木貴子衆院議員は7日の衆院予算委員会で、父宗男氏の汚職事件を巡り、自宅の家宅捜索を受けた場面を生々しく振り返った。再審制度の見直しを訴える質問の中で、当時の捜査を批判。冤罪をなくすため「国民の信頼に足る司法制度を構築する意志を政治が示すべきだ」と強調した。高市早