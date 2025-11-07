副首都推進本部会議で発言する大阪府の吉村洋文知事＝7日午後、大阪市役所大阪府と大阪市は7日、一体的な行政運営を協議する副首都推進本部会議を開いた。吉村洋文知事は「副首都」構想を実現する法案の議論が本格化するのを前に、大阪を副首都とするため国に求める具体的な方策を12月中旬までにまとめるよう指示した。成長につながる規制緩和や、東京の大災害時に代替する機能を想定。法案の与党協議に反映させたい考えだ。会