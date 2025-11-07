BALLISTIK BOYZが、新曲「Winter Glow」を11月14日にリリースすることを発表した。今作は、冬の恋をやさしく回想するような、温かくて初々しく、そして少し甘酸っぱい、グループとして初のウィンターラブソングになっているという。手をつなぐ瞬間にふと緊張したり頬を赤らめてしまう、そんな冬ならではの特別な空気感を大人の視点で表現している。さらにメンバーが冬の街並みや情景を思い浮かべながら歌唱したことで、冬の澄んだ