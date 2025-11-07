11月3日、凛として時雨が＜失神蠍 TOUR 2025＞の東京公演をZepp Hanedaで開催した。10月から放送中のアニメ『グノーシア』のエンディングテーマに起用されている「Loo% Who%」を含む4曲入りのEP『Lost God of SASORI』を10月22日にリリースし、10月30日の札幌ペニーレーン24からスタートしたツアーは全10公演。今年は3月に初の中国ツアーを開催したものの、国内でのツアーは1年以上ぶりということもあり、オーディエンスの熱量は非