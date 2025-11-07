Hi-STANDARDが11月26日、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』をCDリリースする。ドキュメンタリー映像『Hi-STANDARD Documentary -Screaming Newborn Baby』より、その“Episode.2”が本日11月7日に公開となった。ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』が、いかにして生まれたのか。恒岡章の逝去を経て、横山健と難波章浩が、Hi-STANDARDとしてどのような道を歩んできたのか。それが、映像で描かれたドキュメンタリーが『Hi-