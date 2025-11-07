元イングランド代表のデイビッド・ベッカム氏にナイトの称号が与えられた。火曜日にウィンザー城で行われた式典で授与されたもので、スポーツと慈善への貢献に対する叙任を受けた。今後は「サー」の敬称を付けて呼ばれることになる。CNNによると、ベッカム氏はPAメディア通信社に対して次のように話している。「自分はこれまでのキャリアで多くのものを勝ち取り、多くのことを成し遂げてきたのは明らかに幸運だったが、ナイト