35.7が、2026年3月に2マンイベントと大学卒業記念ライブを開催することを発表した。本発表は、本日行われた東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)公演をもって完走した自身初のワンマンツアーのアンコールにてアナウンスされた。ライブでは、9月度タワレコメンに選出されるなどインディーズロックシーンで話題を呼んだ3rd EP『火星探索』収録曲をはじめ、全18曲を披露し、全国9カ所を回った最大規模のツアー＜35.7 ONEMAN LIVE TOUR 2025＞