この記事をまとめると ■コロナ禍以降は車中泊を趣味とする人が増加した ■道の駅や高速道路のSA／PAでは車中泊が原則禁止されていることが多い ■コンビニチェーン大手のローソンが車中泊可能なコンビニを試験的に運用中だ 車中泊OKなコンビニが登場！ アウトドアレジャーとして、以前から人気が高いオートキャンプ。目的地のキャンプ場まで愛車で移動し、テントやタープを張りサイトを設営して料理などを楽しむのがポピュラー