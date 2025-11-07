福島第一原発の処理水放出をうけ停止していた中国への北海道産ホタテの輸出が、１１月５日に再開されたことが明らかになりました。しかし、輸出が承認された施設は全国で３つと限定的です。（鈴木農水相）「今回の輸出は６月２９日に中国政府が日本産水産物の輸入再開を正式に発表したことを受けたものであります」日本から中国への水産物の輸出は、２０２３年の福島第一原発の処理水放出以降停止されていましたが、中国政府は２０