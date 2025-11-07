ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。38年来の付き合いである阿波野氏が驚いた場面があるという。阿波野氏の近鉄入団時から寮生活をともにした2人。その阿波野氏から見て、ロッテの最終戦セレモニーで見せた吉井氏の涙は意外だった。「楽しかったです」とサバサバした雰囲気で終わると思ったが…。阿波野氏は「あんな感極まった