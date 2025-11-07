本日の日経平均株価は、米株安を受け値がさAI関連株を中心に売りが優勢となり、前日比607円安の5万0276円と大幅に反落した。相場全体が下落するなか逆行高で上場来高値を更新した銘柄は16社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視された日東紡績 [東証Ｐ]など。