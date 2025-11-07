配達員として知り得た情報を悪用し、倉庫に侵入して電化製品を盗んだ疑いで40歳の男が逮捕されました。齋藤大介容疑者は9月、東京・練馬区のリフォーム業者が管理する倉庫に侵入し、浴室で使うための乾燥機1台を盗んだ疑いがもたれています。齋藤容疑者は個人事業主の配達員で、仕事上で知り得た倉庫のダイヤル式の暗証番号を悪用し、侵入したとみられています。齋藤容疑者は盗んだ乾燥機を転売していて、「借金もあってお金に困っ