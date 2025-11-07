全日本バレーボール高校選手権大会に３０年連続で出場した強豪、秋田県立雄物川（おものがわ）高校の教諭で、男子バレーボール部の宇佐美大輔監督（４６）が複数の部員に体罰をした問題で、県教育委員会は７日、宇佐美監督を懲戒免職処分にした。発表によると、宇佐美監督は２０２３年４月〜今年９月、練習中に部員を平手や拳で殴打したほか、腹を蹴ったり、ボールをぶつけたりした。「バカ」などの暴言も浴びせた。在籍する部