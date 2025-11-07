夢の対決の前哨戦はもう始まっている！？サウジアラビア総合娯楽庁のエンターテインメントイベント「リヤドシーズン」で行われるボクシング興行「ザ・リングＶ（ファイブ）ナイト・オブ・ザ・サムライ」（１２月２７日、リヤド）の会見が７日、都内で開かれ、出場する日本の６選手が意気込みを語った。スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）は、来年５月の対戦が計画されるＷＢＣ同級１位・中谷潤人（２７＝