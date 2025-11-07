フジテレビおよびフジ・メディア・ホールディングスは7日、自社サイトを通じ、同社取締役の安田美智代取締役（55）が同日付で辞任したと発表した。安田氏は経営企画局幹部などを務めた後、一連の問題を受け、役員体制の刷新で3月に取締役に就任していた。フジによると、安田氏は会食費や物品購入をめぐり、事実と異なる経費精算を複数回行っていた。9月に疑惑があがり、外部専門家などが調査。同氏は事実を認め、返金の意向を示し