俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、友人とのプライベート時間を共有した。Ｃｏｃｏｍｉは７日、自身のインスタグラムを更新。「ゆりとカフェ行った時のお写真。フジ仲間ー！ 」とつづり、カメラを片手にポーズを決めたアップショットなどを公開した。この投稿には、多くの「いいね！」が寄せられている。