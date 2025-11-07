イタリア・ピアジオ社が1946年に誕生させたスクーター、ベスパ。映画『ローマの休日』やテレビドラマ『探偵物語』など、印象的なシーンでたびたび登場したこともあり、日本でも根強い支持を得続けています。1996年以降ベスパ は4ストロークエンジン+オートマティック仕様に移り変わって行きましたが、それでもなお旧式の「鉄スクーターモデル」の人気は衰えず、レア度の高いモデルは、四輪外車の新車価格と同じか、それ以上のプレ