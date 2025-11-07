タレントのフワちゃん（31歳）が11月7日、自身のX（Twitter）を更新。女子プロレス団体のスターダムに入団し、「新たな夢に本格的に挑戦します！」と活動を再開した。フワちゃんはこの日、「皆様ご無沙汰しております フワちゃんです！！」と切り出し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」とつづる。そして「本日を持ちまして、女子