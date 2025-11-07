ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は5日目を終えた。坪井康晴（48＝静岡）は厳しい展開を乗り越えた。インから臨んだ準優10Rは超抜機を駆る原田が4カドから攻めてきたが、無理に抵抗せずにインで残して2着を確保。「うまく残せた。抵抗したらやられるだけだったので」。最善の判断で最低限のノルマを達成した。優勝戦は4号艇。地元の周年記念はまだ制していない。「凄く欲しいタイトル。今の仕上がりなら