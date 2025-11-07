「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（７日、東和薬品ラクタブドーム）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、今季ＧＰ初戦を迎えた樋口新葉（２４）＝ノエビア＝は５３・１５点と伸び悩み、１０位発進となった。今季限りでの現役引退を表明している樋口。足甲の負傷から回復途上の中で、ＳＰ「ＭＹＷＡＹ」にのって、冒頭のダブルアクセルを軽やかに決めたが、その後のジャンプにはミスが出た。演技後は悔しそうな表情を