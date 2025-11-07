ママと一緒に赤ちゃんが入院から帰ってきたら、大型犬が全力で喜んで…思わず感動する「おかえりなさい」が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「癒されます」「大切な兄妹なんだね」といったコメントが寄せられています。 【動画：赤ちゃんと一緒に入院から帰ってきたら、大型犬が…思わず感動する『６日ぶりのおかえりなさい』】 6日ぶりの再会 Instagramアカウント「babyanddog12