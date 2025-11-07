「JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会」が、11月8、9日に岩手県で開催される。開会式では長嶋茂雄一般財団法人から出場チームにバットが寄贈される予定。選手宣誓に続いて、歓迎パフォーマンスも実施される予定だ。2年前に始まった同大会は全国の女子硬式野球の底辺拡大とレベルアップを目的としている。また、地域の活性化に寄与することも目的のひとつだ。第1回大会