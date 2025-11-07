ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。成長を期待している4人の野手とエース候補の名前を挙げた。吉井氏が監督時代に積極的に起用を続け、経験させて成長を促した野手が4人いるという。それが西川史礁、山本大斗、藤原恭大、寺地隆成の4選手。「このあたりはかなり経験を積んだし、ちょっとずつレベルレベルも上がっているので、