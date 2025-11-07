11月7日午後、廿日市市で住宅3棟が全焼する火事がありました。火事があったのは廿日市市物見西2丁目の住宅です。消防や警察によると午後2時15分ごろ、「家から炎があがっている」などと通報が相次ぎ、消防車など6台が出動。この火事によるケガ人はいませんでしたが住宅3棟が全焼しました。火元とみられる家では住人が調理中だったとみられます。《2025年11月7日放送》