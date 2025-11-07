赤間国家公安委員長は７日の衆院予算委員会で、オフレコ取材の場で男性記者に「クマみたいだね」と発言したとし、謝罪の上、撤回した。「体躯（たいく）や雰囲気、アピアランス（外見）をそう表現したことは大変不適切だった」と語った。１０月２３日の記者会見終了後、記者からクマ被害の視察に行かないかを問われ、「危ないから、自分は行かないよ」と述べた上で、発言していたという。週刊文春が報じていた。