Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第18話「WILD JOKER」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は11月9日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。温泉街で何が起きた！？武豊＆ルメール＆友近、異色トリオが『ウマ娘』新CMで掛け合い渇望と欺きの新展開第18話では、強い“勝利への渇望”を胸に秘めた一人のウマ娘が登場。勝つために自らを捨て、すべてを欺き、海を越えてきた“