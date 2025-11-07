タレントのフワちゃんが7日、インスタグラムを更新。女子プロレス団体スターダムに入団したことを報告した。フワちゃんは「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！」と書き出し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」とつづり、リングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。「本日を持ちまして、女子プロレス団体スター