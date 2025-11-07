“Quality Wear”ブランドとして人気の【BAMBI WATER（バンビウォーター）】から、冬にぴったりの新作インナーが登場。2025年10月28日（火）より各ECモールで発売中の『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、吸湿発熱素材を採用し、着た瞬間からじんわり温もりを感じる1枚。寒い季節を快適に美しく過ごせる注目アイテムです。