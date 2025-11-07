きょう午後、立山町総合公園でクマが目撃され、町は緊急銃猟を許可しました。しかしクマは逃げ出して駆除には至りませんでした。緊急銃猟の許可は県内5例目で、立山町では初めてです。長谷川大記者「立山町総合公園付近でクマの目撃があったということで、猟友会が警戒にあたっています」町によりますときょう午後0時50分ごろ、立山町野沢の立山町総合公園で屋内テニスコートの利用客がクマ1頭を目撃しました。現場の公園は