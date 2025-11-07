赤間国家公安委員長は、記者会見に出席していた記者に対して「クマみたいだ」と表現した事について7日、発言を撤回した上で「不適切だった」と謝罪しました。赤間国家公安委員長 「相手記者をそう表現したことは、大変不適切だったというふうに理解して、大変申し訳ないと思っております」赤間国家公安委員長は7日の衆議院予算委員会で、先月23日に行われた記者会見に出席していた男性の記者に対し「クマみたいだ」と発言したこと