新たにニューヨーク市長となるゾーラン・マムダニ氏は政界デビュー前にスペインサッカー界に関わっていた。スペイン１部リーグ、オビエドのクラブ株オーナーの１人だという。スペインのスポーツ紙、マルカが伝えている。報道によると、マムダニ氏とオビエドの繋がりは２０１２年のこと。クラブ消滅を回避するための増資を呼びかけた時に何千ものファンが参加したが、その１人が当時メイン州に住んでいた２１歳のマムダニ氏だっ