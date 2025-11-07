７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９５円０３銭（０・２３％）安の４万１４８８円９２銭だった。２日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち４割強にあたる１４８銘柄が下落した。前日の米株式市場では、雇用情勢の悪化を示す民間企業の指標が発表されたことを受け、主要株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、これまで株価が急上昇していた一部の半導体関連