７日は二十四節季の一つ「立冬」、暦の上では冬の始まりです。藤岡市三波川の桜山公園では冬桜が開花し訪れる人の目を楽しませています。 藤岡市の桜山公園は国の名勝および天然記念物に指定されている冬桜の名所です。園内には、約７０００本が植えられ、かれんな白い花が訪れる人の目を楽しませています。春にも花を咲かせる２度咲きとして知られていて、春の桜より花もちがよく、見頃が約１か月つづくのが特徴です。 藤岡市に