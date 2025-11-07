クマによる人的被害を未然に防ごうと前橋市は、カキの木を個人で伐採したり業者に依頼した場合、１本あたり１万円の奨励金を交付すると発表しました。 前橋市の富士見町や田口町など市内北部では、先月下旬ごろからクマの目撃情報や民家の庭先でカキの実が食べられる被害が３１件寄せられています。クマに出くわした場合、重大な事故につながる可能性があるとして市は、カキの木を個人で伐採したり業者に依頼した場合、１本あたり