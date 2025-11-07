自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第17話さようなら、ツカサさん……【編集部コメント】ちょっと！ちょっと！！ちょっとーーーーー！！！チヒロさん、それはいくら何でも自分勝手すぎやしませんか？お義母さんとツ