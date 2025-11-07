秋の叙勲・褒章と危険業務従事者叙勲の伝達式が県庁で行われました。 今年、県内で秋の叙勲を受章したのは６１人、褒章は１団体と１４人です。また、警察官や消防士など危険な仕事に従事した人に贈られる危険業務従事者叙勲は４７人が受章しました。 このうち７日は、地方自治や消防、保健福祉、労働の分野で優れた功績を残した４２人への伝達式が行われ、山本知事から勲章や褒章が手渡されました。 そして山本知事は、「培われ