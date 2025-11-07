本格的な雪のシーズンを前に、冬の高速道路の安全を守る除雪車の出陣式などが沼田市で行われ作業の安全を願いました。 関越自動車道沼田インターチェンジにはネクスコ東日本の職員や警察、合わせて約７０人が参加し冬の作業の安全を願いました。出陣式では関係者に見守られ除雪車などが出発していきました。 ネクスコ東日本高崎管理事務所では、雪や路面の凍結による高速道路での事故を防ぐため冬の間、２４時間体制