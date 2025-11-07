全国高校サッカー選手権富山県大会は、決勝があす行われます。全国大会への切符をかけて決勝に臨む、富山第一と龍谷富山の両チームを紹介します。県内最多35回目の全国選手権出場を狙う富山第一。ここまで3試合を戦い、21得点1失点で2年ぶりの決勝に進出しました。攻撃の要は9番の藤田、どこからでも得点が狙えるストライカーです。さらに11番の山田、今大会チーム最多の5得点をあげていて抜群の決定力を