高校吹奏楽で全国屈指の強豪校、大阪桐蔭高校の吹奏楽部による演奏会がみどり市で開かれ、市内の中高生を魅了しました。 演奏を披露したのは、吹奏楽やマーチングの全国大会の常連校である大阪桐蔭高校吹奏楽部です。吹奏楽部は８日、みどり市での公演を控えていて、７日は午前と午後の２回、市内の中学生と高校生合わせて約１５００人にリハーサルを公開しました。 楽曲は映画「スターウォーズ」やバレ