西武は7日、前身球団の西鉄や太平洋クラブなどで活躍した河原明（かわはら・あきら）氏が今年8月15日、療養中のところ大分県内で死去していたと発表した。76歳。大分県出身。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。大分商高では3年夏に甲子園ベスト8。1968年にドラフト1位で西鉄に入団。その後に横手投げに転向した。西鉄時代の背番号は「18」。69、70年と2年連続で2桁勝利もマーク。黒い霧事件で大きく揺れた時期のチームを