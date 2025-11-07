福岡県警小郡署は7日、小郡市稲吉付近で6日午後7時50分ごろ、女子中学生が見知らぬ男から「こんにちは」「この辺に住んでいるの」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜30代くらいで身長170程度。デニムジャケットを着用していたという。