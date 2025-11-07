県内はきょうも日差しが届いて、穏やかな一日になりましたね。各地で紅葉が見ごろを迎えているなか、きょうは五箇山で撮影しました。南砺市の世界遺産・菅沼合掌造り集落です。青空に映えてきれいですね。茅葺き屋根の合掌造りの家々と、紅葉で赤や黄色に染まる山肌のコントラストが美しかったです。集落の人は「ことしは10年に一度の美しい紅葉だ」と話していました。ことしは五箇山の合掌造り集落が世界遺産に登録されて30年です