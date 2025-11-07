仮想通貨をめぐる事件のニュースでプライバシー権を侵害されたなどとして、男性がSBSなどを相手取り損害賠償を求めた裁判で、SBSは55万円の支払いを命じた静岡地裁の判決を不服とし控訴しました。 【動画】「犯罪報道の実態について一部理解されていない判決」仮想通貨訴訟をめぐりSBSが控訴【静岡】 この裁判は2021年に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕され、その後、不起訴処分となった静岡県内に住む男性が自宅前