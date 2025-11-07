秋田朝日放送 クマの目撃情報が相次ぎ再び立ち入りが規制されている秋田市の千秋公園では７日もクマは捕獲されていません。 秋田市の千秋公園はクマ２頭が捕獲され一度立ち入り制限が解除されましたが、別のクマの目撃情報が寄せられたため再び立ち入り禁止となっています。 秋田市によりますと、７日午後５時の時点でクマの捕獲には至っていないということです。公園内に設置した３台のカメラや午前と午後の２回飛ばした