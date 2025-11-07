富山市中心部では、今夜からあす夜にかけて水道管の漏水対策工事に伴う道路の交通規制が行われます。交通規制が行われるのは、富山市新桜町のNHK富山放送局前交差点から東田地方西交差点までのご覧の区間です。老朽化などによる水道管の漏水に伴う緊急作業を行うためで、この区間で通行できる車線が減らされます。規制は、このあと午後8時からあす午後8時までの24時間の予定です。市は、規制中は道路の渋滞が予想されるためう回な