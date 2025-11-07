県は、火山や大雨災害、国際線の運休などで影響を受けた県内の宿泊施設を支援しようと、宿泊費の最大20%割り引くキャンペーンをはじめます。 「南の宝箱鹿児島冬のあったか宿泊割」は、県が事業費およそ8億2100万円をかけて行います。 7月と9月の県全体の宿泊者数は去年の同じ時期より1割減っていて、県は香港線の運休や6月の新燃岳の噴火、8月の大雨の影響とみています。 キャンペーンは国内外すべての人が対象で